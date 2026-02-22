Η Ιωάννα Τούνη ενημερώνει καθημερινά, μέσα από το προφίλ της στο Instagram, τους διαδικτυακούς της φίλους για τη ζωή της. Σήμερα, Κυριακή 22/2, λίγο αφότου ξύπνησε, ενημέρωσε πώς έχει ξεκινήσει η ημέρα της.

Όπως κάθε ημέρα, ξυπνάει από νωρίς για να τελειώσει όλες τις δουλειές που μπορεί να έχει προγραμματίσει να κάνει. Ωστόσο, σήμερα είναι ημέρα βόλτας με τον μικρό Πάρη και τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, για αυτό και περιμένει να ξυπνήσει.

Ωστόσο, αποκάλυψε παράλληλα και την ταλαιπωρία που βιώνει το τελευταίο διάστημα, μέχρι ο γιος της να κόψει την πάνα: «Έχω καθαρίσει δύο φορές κακά από την μοκέτα», έγραψε μεταξύ άλλων.

Εδώ και αρκετές ημέρες, η Ιωάννα Τούνη προσπαθεί να μάθει τον Πάρη πως πρέπει να πηγαίνει είτε στο γιογιό είτε την τουαλέτα. Ωστόσο, για όλα τα παιδάκια, είναι μια δύσκολη διαδικασία.

