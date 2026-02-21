Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε, μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram, με τους διαδικτυακούς της φίλους της, μια φωτογραφία με τον γιο της, Πάρη και την αποκριάτικη στολή που διάλεξε για φέτος.

Η Ιωάννα Τούνη έφερε πριν τρία χρόνια στον κόσμο τον γιο της, τον μικρό Πάρη, ο οποίος αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά της. Μαμά και γιός είναι αχώριστοι, με τη γνωστή influencer και επιχειρηματία να φροντίζει ο χρόνος που αφιερώνει στον γιο της να είναι ποιοτικός, και να απασχολούνται μαζί με δημιουργικές δραστηριότητες.

Συχνά μέσα από τους λογαριασμούς της στο social media η Ιωάννα Τούνη μοιράζεται στιγμές από τα παιχνίδια τους και τις δραστηριότητές τους. Χθες, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε μια φωτογραφία του γιου της, στην οποία φαίνεται ο ίδιος να φορά την αποκριάτικη στολή του.

Όπως θα δεις, ο μικρός Πάρης επέλεξε για φέτος να ντυθεί ο Τσέις, ο Γερμανικός Ποιμενικός, αστυνομικός και κατάσκοπος της ομάδας των Paw Patrol.

Δες παρακάτω τη σχετική εικόνα:

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Μαγειρεύει με τον σύντροφο και τον γιο της – Οι τρυφερές στιγμές στη κουζίνα