Τα 32α γενέθλια του Στέφανου Μεντένζη αποτέλεσαν αφορμή για μια ξεχωριστή βραδιά, με την Ιωάννα Τούνη να δίνει το «παρών» μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Η influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους της στιγμές από την προετοιμασία και την άφιξή τους στο πάρτι, ενώ φυσικά δεν παρέλειψε να δείξει και το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε για τη βραδιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα τρυφερά λόγια στον εορτάζοντα μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της: «Έχεις δει πιο υπερπαραγωγή γενέθλια από του κολλητού μου; Εγώ μόνο τα περσινά δικά του. Να σε χαιρόμαστε αγάπη μου πάντα γερός και πετυχημένος! Σ’ αγαπώ πολύ».

Ωστόσο, το ενδιαφέρον συγκέντρωσε η σύντομη εμφάνιση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στο βίντεο. Ο ίδιος, που συνήθως αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, συμμετείχε με τον δικό του τρόπο στο χιουμοριστικό στιγμιότυπο με την Ιωάννα Τούνη.

«Ο Ρόμπι περιμένει από κάτω κι εγώ κάνω το story μου», αναφέρει αρχικά η influencer, ενώ στη συνέχεια του λέει με χιούμορ: «Εντάξει, δεν περίμενες πολύ, το τεταρτάκι είναι ακαδημαϊκό». Η απάντηση του Ρομπέρτο ήταν αφοπλιστική: «Αγάπη μου, αν αργείς ένα τέταρτο, είναι σαν να είσαι στην ώρα σου».

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