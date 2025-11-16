Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη πραγματοποίησε χθες, Σάββατο 15/11, μια έξοδο που ενθουσίασε το γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, που βάζει πάνω από όλους και από όλα τον – σχεδόν – τριών ετών γιο της, φροντίζει να περνάει μαζί του ποιοτικό χρόνο και κάνουν διαρκώς νέα πράγματα. Χθες, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να πάει για πρώτη φορά στο θέατρο με το γιο της και να παρακολουθήσουν την παιδική παράσταση «Μολυβένιος στρατιώτης».

Όπως αποκάλυψε η ίδια, μέσα από story της το πρωί της Κυριακής 16/11, ο μικρός Πάρης ενθουσιάστηκε γι’ αυτό και αποφάσισε να προσπαθήσει από εδώ και στο εξής να πηγαίνουν σχεδόν κάθε εβδομάδα και να βλέπουν μια νέα παράσταση. Μάλιστα, έχει κλείσει ήδη την παράσταση που θα δουν την επόμενη εβδομάδα.

Δείτε το βίντεο:

