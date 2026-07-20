Η Ιωάννα Τούνη θέλησε μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στον προσωπικό λογαριασμό της στο TikTok, 3 μήνες μετά την δίκη για το revenge porn βίντεο στο οποίο οι δύο κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν ένοχοι για κακούργημα από το δικαστήριο, να μοιραστεί κάποιες από τις σκέψεις της για τα όσα συνέβησαν και να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που την στήριξαν και που βρέθηκαν στο πλευρό της. Ευχαρίστησε, μεταξύ άλλων, τον Δημήτρη Φιντιρίκο ο οποίος κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης με τη μαρτυρία του να είναι καθοριστική για την έκβαση της δίκης.

Αρχικά, η Ιωάννα Τούνη ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο της: «Άνοιξα κινητό να κάνω αυτό το βίντεο τώρα που ξέρω ότι έχουν κλείσει κάποιες από τις πιο σιχαμένες εκπομπές της τηλεόρασης για καλοκαίρι… Οπότε δεν θα με σχολιάζουν συγκεκριμένα άτομα που δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να κάνουμε ένα update για το δικαστήριο που έχει κάπου στους τρεις μήνες που τελείωσε. Το σκέφτομαι τόσο κοντά μου και τόσο μακριά μου. Είναι κάτι που έχω δώσει τόση πολύ ενέργεια και ένιωθα όλο το χειμώνα ότι μου έχει ρουφήξει όλη τη ψυχούλα. Η αλήθεια είναι πως όταν τελείωσε όλο αυτό και παρότι δικαιώθηκα και οι δύο κατηγορούμενοι βρέθηκαν ένοχοι για κακούργημα, ένιωθα ράκος. Αυτή είναι η λέξη που μπορεί να το περιγράψει. Στο δρόμο έβλεπα τόσες πολλές συμπεθέρες από εσάς καταχαρούμενες και με αγκαλιάζατε. Μου λέγατε συγχαρητήρια για τη νίκη και μέχρι σήμερα έρχονται πάρα πολλές από εσάς και άντρες μερικές φορές και χαίρονται τόσο πολύ για το αποτέλεσμα. Απλά εγώ είχα αδειάσει τόσο πολύ ενεργειακά που όταν τελείωσε η δίκη κάπως δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω.

Κατέληξα αντί να είμαι χαρούμενη και να το γιορτάζω, κάπως χαλάρωσα και μου βγήκε όλη η ένταση. Απλά έκλαιγα όλη μέρα, είχα κλειστεί πάρα πολύ στον εαυτό μου. Για τουλάχιστον έναν μήνα ήμουν χαλιά. Προσπαθούσα πάρα πολύ να μπορέσω να γυρίσω στην καθημερινότητά μου και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω να βάλω μία άνω τελεία σε όλο αυτό και θέλω νω πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους μάρτυρες που ήρθαν για να καταθέσουν υπέρ μου γιατί χάρη σε αυτούς υπήρξε υπόθεση ουσιαστικά. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο πόσο σημαντικό είναι αν βρεθείς αυτόπτης μάρτυρας σε κάποιο συμβάν, αν γνωρίζεις κάτι, αν έχεις αποδείξεις, πόσο σημαντικό είναι να πας και να το καταθέσεις. Σίγουρα το να βρεθείς σε ένα δικαστήριο δεν είναι ποτέ ευχάριστο αλλά η παρουσία σου μπορεί πραγματικά να λυτρώσει έναν άνθρωπο. Νιώθω πραγματικά ότι χρωστάω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν και κατέθεσαν για εμένα. Ουσιαστικά μόνο η αλήθεια, η δική σου αλήθεια, η δική σου κατάθεση, αν δεν ενισχύεται από τις καταθέσεις των δικών σου μαρτύρων δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Αυτό που με συγκίνησε πραγματικά είναι ότι μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από την τέλεση των συμβάντων αυτών, με κάποια άτομα τα οποία ήταν μάρτυρες τότε είμαστε ακόμη φίλοι.

Φυσικά ήρθαν και κατέθεσαν. Ακόμα και με άτομα τα οποία έχεις αλληλεπιδράσει ελάχιστες φορές και πραγματικά δεν σου χρωστάνε τίποτα να έρθουν να καταθέσουν, να μπλεχτούν σε μία υπόθεση. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια και τον Δημήτρη Φιντιρίκο ο οποίος μένει σε άλλη πόλη. Ήρθε στην Αθήνα 2 φορές κιόλας για να καταθέσει στο δικαστήριο για εμένα γιατί απλά έτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας όταν έγινε το συγκεκριμένο συμβάν στο beach bar και όταν τελείωσε. Γνώριζε ποιος άνθρωπος ήταν πίσω από αυτό. Πραγματικά δεν το περίμενα και με εξέπληξε τόσο πολύ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι φίλος μου, δεν έχει να επωφεληθεί κάτι από εσένα, δεν μένει καν στην πόλη σου, έρχεται να καταθέσει και να πει την αλήθεια του. Να την λέτε πάντα, ακόμη και όταν αυτό δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι εύκολο, κάποιος άνθρωπος μπορεί να το χρειάζεται πάρα πολύ, κάποια υπόθεση μπορεί να οδηγηθεί στο φως εξαιτίας μίας αξιόπιστης μαρτυρίας. Σίγουρα έχω χαλαρώσει πάρα πολύ παραπάνω, νιώθω κάπως ότι προσπαθώ να το αφήσω πίσω μου όλο αυτό. Η πραγματικότητα είναι ότι θα μπει μία άνω τελεία και δεν θα σταματήσει στα αλήθεια το δικαστήριο γιατί οι κατηγορούμενοι έχουν κάνει έφεση και θα ενεργηθεί ξανά δίκη. Μέχρι τότε όμως, είμαι στη φάση να βρω τον εαυτό μου. Η αγάπη που έχω πάρει από εσάς είναι ανεκτίμητη. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ σε εσάς που με στηρίξατε, σε εσάς που ήρθατε να καταθέσετε για εμένα. Απλά σας ευχαριστώ, είμαι για πάντα ευγνώμων» κατέληξε η influencer.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Παρουσίασε το νέο της ακίνητο στη Θεσσαλονίκη