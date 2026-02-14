Με αφορμή την σημερινή γιορτή των ερωτευμένων, η Ιωάννα Τούνη έκανε το βράδυ της Παρασκευής (13/2) μια γλυκιά ανάρτηση για τον γιο της, Πάρη σημειώνοντας πως για πάντα θα νιώθει το συναίσθημα του έρωτα για το παιδί της.

Πιο συγκεκριμένα, η Θεσσαλονικιά επιχειρηματίας και influencer κοινοποίησε μια φωτογραφία του μικρού Πάρη, από την περίοδο που ο μονάκριβος γιος της δεν είχε προλάβει να γίνει ενός χρόνου, σημειώνοντας:

«Αύριο είναι η ημέρα των ερωτευμένων & εγώ έχω να δηλώσω 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮 με τον γιο μου❤️ Επίσης στο κινητό μου πετάχτηκε και αυτή η σούπερ cute φωτογραφία -που ο Πάρης είναι λιγότερο από ενός έτους- και έχει ταΐσει ΤΑ ΠΑΝΤΑ, εκτός από τον εαυτό του! ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΝ ΡΕ ΣΥΜΠΕΘΕΡΕΣ;;»

