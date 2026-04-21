Ιωάννα Τούνη: Η νέα «χρυσή» επένδυση της influencer στη Θεσσαλονίκη

Η Ιωάννα Τούνη πέρα από την επιτυχημένη πορεία της στα social media, όπου έχει λάβει τεράστια απήχηση, με τους followers της στο Instagram να ξεπερνούν τους 1,3 εκατομμύρια, έχει και μεγάλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η influencer διατηρεί ένα επιτυχημένο brand ρούχων μαζί με την κολλητή φίλη της, Στέλλα Πάσσαρη, την Bubblegun. Η ίδια έχει στην κατοχή της διάφορα σπίτια σε όλη τη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Σε ένα από τα καινούργια βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε τη νέα ανακαίνιση σε ένα από αυτά τα σπίτια, με την ίδια να κάνει tour στους ακολούθους της.

«Καλωσήρθες στα σχεδόν έτοιμα σπιτάκια μου στο κέντρο της πόλης. Τα συνεργεία έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν μπει γυψοσανίδες, σποτάκια, πλακάκια και αναμονές και μένουν τα είδη υγιεινής που διαλέξαμε, κουζίνες και τα έπιπλα. Ανυπομονώ να σας κάνω tour όταν ολοκληρωθούν» γράφει η ίδια στην ανάρτησή της, δείχνοντας πλάνα από τη διαδικασία ανακαίνισης των σπιτιών.

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, είχε αποκαλύψει αυτό το νέο πρότζεκτ, λέγοντας: «Μερικά από τα πράγματα που δεν σου έχω δείξει στα στόρι μου -πάνω στα οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες – είναι τα νέα σπίτια που πήρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης τα οποία και τα ανακαινίζουμε πλήρως με τον κολλητό μου, Στέφανο, και α γίνουν κουκλίστικα».

Στη συνέχεια, σε δεύτερο βίντεο ξεκαθαρίζει: «Γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν βρίσκεις κανένα νέο σπίτι, γι’ αυτό και εμείς τα ανακαινίζουμε όλα πλήρως ώστε να μοιάζουν ολοκαίνουργια. Όπως ακριβώς κάναμε πριν 5 χρόνια και με το δικό μου. Σίγουρα βλέποντας τα μπετά δεν μπορείς να φανταστείς πόσο όμορφο θα βγει το τελικό αποτέλεσμα… αλλά κάνε λίγη υπομονή και θα δούμε μαζί το before-after!».

Όσον αφορά το δικό της σπίτι, που μένει με το γιο της, Πάρη, η ίδια εξέφρασε σε ανάρτησή της την ευγνωμοσύνη της για το πολυτελές διαμέρισμά της – είναι αυτό που ζει τώρα στη συμπρωτεούσα – σημειώνοντας ότι το αγόρασε με τα δικά της χρήματα, αφού πρώτα ξεχρέωσε το δάνειο της μαμάς της, για το σπίτι στο οποίο μεγάλωσε.

«Blessed για το σπίτι μου. Ήταν το πρώτο που αγόρασα – αφού πρώτα ξεπλήρωσα το δάνειο της μαμάς για το σπίτι που μεγάλωσα – και όλα αυτά με ολόδικα μου χρήματα μάλιστα. Θυμάμαι πόσο πλημμυρισμένη από υπερηφάνεια και χαρά ένιωθα», σημείωσε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτηση της.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Το καρφί για τον καλό χριστιανό και η έμμεση απάντηση σε όσους την έκριναν