Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε χθες, Σάββατο 16 Μαΐου, με ανάρτησή της στα insta stories ότι είναι καλεσμένη σε γάμο και βάπτιση.

Επίσης, η ίδια ανέφερε ότι στα δύο μυστήρια θα παρευρεθεί μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της, Πάρη.

Μάλιστα, σε σχετικό βίντεο που ανέβασε, η Ιωάννα Τούνη ζήτησε τη βοήθεια των διαδικτυακών ακολούθων της για την επιλογή του outfit της ημέρας.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε στην ανάρτησή της: «Τσεκάρω outfit γιατί σήμερα έχουμε να πάμε με Παρούλη και R. σε βάφτιση και γάμος και ο καιρός με έχει μπερδέψει πολύ».

Μιλώντας για τον σύντροφό της, η Ιωάννα Τούνη είχε εξομολογηθεί μερικούς μήνες πριν: «Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω «διάσημη και πλούσια». Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni».

govastiletto.gr – Έξω φρενών η Ιωάννα Τούνη με γυναίκα που την αποκάλεσε «ψωνάρα» στον δρόμο!