Η Ιωάννα Τούνη ανεβάζει πολλές φορές, μέσα από το λογαριασμό της στο TikTok, βίντεο με διάφορα υπονοούμενα για προηγούμενες σχέσεις της.

Η γνωστή influencer έχει δημιουργήσει, όλα αυτά τα χρόνια, μια ξεχωριστή σχέση με τους ακόλουθούς της, καθώς μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της, πράγματα που την απασχολούν και την προβληματίζουν, αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα. Όλα αυτά κυρίως στο Instagram, στο TikTok έχει αποφασίσει να κοινοποιεί βίντεο, ακολουθώντας τα διάφορα trend αλλά και κάνοντας κάποιες αιχμηρές τοποθετήσεις για προηγούμενες σχέσεις της, με τις οποίες οι «συμπεθέρες» της ταυτίζονται.

Αυτή τη φορά, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει. «Όταν φεύγει ο έρωτας και πλέον βλέπεις κι εσύ καθαρά αυτά που σου έλεγαν όλες οι κολλητές σου γι’ αυτόν» ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης συμπλήρωσε: «Σε ποια έχει συμβεί να σηκώσει το χέρι! ΞΕΚΙΝΑΩ ΕΓΩ».

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ρωτήθηκε για τα βίντεο που ανεβάζει η influencer με τα δημόσια «καρφιά», με τον ίδιο να απαντά: «Δεν μπορώ να σου μιλήσω για την Ιωάννα και δεν θα ήθελα να σου πω κάτι. Το μόνο που έχω να πω εγώ είναι όταν είσαι κάπου και είσαι καλά, δεν ασχολείσαι με το παρελθόν. Αυτό το λέω γενικότερα και όχι για το δικό μου κομμάτι με την Ιωάννα».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Δείτε για πρώτη φορά τα νέα σπίτια που αγόρασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης