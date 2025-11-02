Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου 1η Νοεμβρίου η Στέλλα Πάσσαρη κι ο εκλεκτός της καρδιάς της, Σωτήρης Αφεντάκης στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με κουμπάρους τους την Ιωάννα Τούνη και τον γυμναστή της και κολλητό της, Ανδρέα Ράφτη.

Μετά το μυστήριο του γάμου ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση με τη νύφη να αλλάζει να φοράει ένα μίνι λαμπερό νυφικό για να είναι πιο άνετη στον χορό, ενώ άφησε και τα μαλλιά της κάτω.

Οι νεόνυμφοι άνοιξαν τον χορό με μια εντυπωσιακή χορογραφία, προκαλώντας ενθουσιασμό στους καλεσμένους. Έκαναν εντυπωσιακές φιγούρες που τους άφησαν όλους άφωνους, καθώς είχαν ετοιμάσει ολόκληρη χορογραφία.

Στη συνέχεια η Στέλλα, θέλοντας να κάνει έκπληξη στον σύζυγό της, ανέβηκε στη σκηνή και παρουσίασε ένα pole dancing act, συνοδευόμενη από τις κολλητές της.

Κατά τη διάρκεια του χορευτικού η Ιωάννα Τούνη είχε και ένα μικρό ατύχημα, καθώς παραπάτησε με τα τακούνια της και πήγε να πέσει, αλλά δεν πτοήθηκε καθόλου, παρόλο που οι φίλοι της γελούσαν και συνέχισε κανονικά τον χορό της.

Το κέφι είχε «χτυπήσει» κόκκινο και ακολούθησαν στιγμές που θα θυμούνται για πάντα και θα γελούν. Μία από αυτές είναι και η δοκιμασία που πέρασαν οι καλεσμένοι, όπου φορούσαν βατραχοπέδιλα και έπρεπε να φτάσουν στην άλλη άκρη για να πιούν ένα σφηνάκι, πριν τους περάσει ο αντίπαλός τους.

