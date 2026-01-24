Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn αναβλήθηκε για τις 20/2, λόγω παρέλευσης ωραρίου.

Η χθεσινή δίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και δύσκολη για την γνωστή influencer, αφού είχε οριστεί να προβληθεί το επίμαχο βίντεο των 35 δευτερολέπτων, όπου την δείχνει να έρχεται σε ερωτική επαφή με τον άνδρα που κατηγορεί, ενώ ο φίλος του τους βιντεοσκοπεί.

Η Ιωάννα Τούνη, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, δεν έκανε κάποια δημοσίευση όλες αυτές τις ώρες προκειμένου να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ωστόσο, λίγο πριν τα μεσάνυχτα αναδημοσίευσε στο Instagram μια υποστηρικτική ανάρτηση που έγινε για την ίδια στη σελίδα womenlikeyou.

«Η δίκη διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου. Κάθε διακοπή/αναβολή (και ήταν πάρα πολλές!) σημαίνει και μια νέα αναβίωση του τραύματος και κάνει την ψυχική ταλαιπωρία που υφίσταται ακόμα πιο μεγάλη. Είναι πραγματικά εξοργιστικό!!! Της στέλνουμε την απέραντη στήριξή μας. @j.touni, μείνε δυνατή», έγραφε πάνω στην ανάρτηση.

