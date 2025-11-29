Η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε ξανά, την Παρασκευή 28/11, στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, έχοντας στο πλευρό της τους κολλητούς της αλλά και το σύντροφό της. Ακούστηκαν μαρτυρίες και προβλήθηκαν στοιχεία, η δίκη ωστόσο τελικά διεκόπη ξανά και θα συνεχιστεί σε νέα ημερομηνία.

Αυτό το γεγονός απογοήτευσε την influencer, η οποία φέρεται να αποχώρησε από την πίσω πόρτα, αποφεύγοντας να κάνει νέες δηλώσεις. Ωστόσο, γνωρίζει ότι είναι μια διαδικασία που θα πάρει καιρό και προσπαθεί να μένει δυνατή.

Το πρωί του Σαββάτου 29/11, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο», προβλήθηκε η μόνη δήλωση που έκαναν οι δύο κατηγορούμενοι μετά από αυτή τη δίκη. Πρόκειται για τον άνδρα με τον οποίο είχε συνευρεθεί ερωτικά εκείνο το μοιραίο βράδυ η Ιωάννα Τούνη, ο οποίος φέρεται ότι γνώριζε ότι τους βιντεοσκοπούσαν και σχετικά με τη διαρροή του υλικού στο διαδίκτυο, αλλά και για τον άνδρα που κρατούσε την κάμερα.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, ευελπιστούμε σε μια δίκαιη απόφαση», αρκέστηκαν να πουν, με το πάνελ της εκπομπής να απορεί για την αμετανόητη στάση τους και το γεγονός ότι ενώ είναι οι θύτες, ζητούν εκείνοι δικαίωση.

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Διακόπηκε ξανά η δίκη της influencer για την υπόθεση του revenge porn βίντεο