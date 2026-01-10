Ο Πάρης Αλεξάνδρου είχε χθες, Παρασκευή 9/1, τα γενέθλιά του. Ο γιος της Ιωάννας Τούνη και του Δημήτρη Αλεξάνδρου έγινε τριών ετών.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία δεν παρευρέθηκε στο πάρτι γενεθλίων του γιου της, αφού ο μικρός ήταν στην Αθήνα με τον μπαμπά του, θέλησε να μοιραστεί μερικές σκέψεις της και να ευχηθεί στον μονάκριβό της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία του, όπου ποζάρει χαμογελαστός.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε χαρακτηριστικά: «Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου υπέρτατη! Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί – καθοδόν για το αεροδρόμιο – και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά».

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

govastiletto.gr – Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: Τα γενέθλια του γιου της μακριά της