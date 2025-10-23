Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μία δύσκολη Τετάρτη πέρασε η Ιωάννα Τούνη, όπως αποκάλυψε στους followers της μέσα από τα Instagram stories της. Η γνωστή influencer μίλησε ανοιχτά για τη συναισθηματική της φόρτιση και την ανάγκη της για ηρεμία, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική της κατάσταση.

«Ζορίζομαι λίγο μέσα μου. Σίγουρα φταίνε και οι ορμόνες, γιατί είμαι και αδιάθετη, αλλά σήμερα ήθελα απλώς να μείνω μόνη, να κουκουλωθώ κάτω από το πάπλωμα και να μη μιλήσω σε κανέναν», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως για πρώτη φορά δουλεύει εξ αποστάσεως, κάτι που της έδωσε λίγο χώρο να χαλαρώσει και να ανασυνταχθεί.

Ωστόσο, η μέρα της άλλαξε εντελώς χάρη σε μια τρυφερή κίνηση του συντρόφου της, Ρόμπι. Ο αγαπημένος της θέλησε να της φτιάξει τη διάθεση και της έστειλε μια γιγαντιαία ανθοδέσμη με φούξια τουλίπες, που γέμισε το σπίτι της χρώμα και άρωμα.

Η Ιωάννα δεν έκρυψε τη συγκίνησή της:

«Μπορώ απλά να κλάψω για αυτά τα τέλεια λουλούδια που ήρθαν στο σπίτι; Δεν έχω λάβει ποτέ πιο πολλές και πιο όμορφες τουλίπες! Τελικά, δεν είναι και τόσο κακή η σημερινή ημέρα», είπε, δείχνοντας το εντυπωσιακό μπουκέτο στους followers της.

Αν και δεν ανέφερε ευθέως το όνομα του αποστολέα, στο βίντεο που ανέβασε φρόντισε να βάλει στη δεξιά πλευρά ένα χαρακτηριστικό γράμμα «Ρ» και μια κόκκινη καρδιά, επιβεβαιώνοντας έτσι ποιος κρύβεται πίσω από την όμορφη αυτή έκπληξη.

Μία ρομαντική χειρονομία που, όπως φαίνεται, κατάφερε να μετατρέψει τη δύσκολη μέρα της Ιωάννας σε μια στιγμή γεμάτη αγάπη και χαμόγελο.

Πηγή: govastiletto.gr