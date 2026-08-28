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Τρυφερές στιγμές με τον γιο της από τις διακοπές τους στις Μαλδίβες μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η influencer και επιχειρηματίας δημοσίευσε μια σειρά από στιγμιότυπα του μικρού, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ιδιαίτερη αδυναμία που του έχει.

«Επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον “τέλειο άντρα”, οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της, συγκεντρώνοντας πολλά θετικά σχόλια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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