Με έναν ιδιαίτερο τρόπο θέλησε η Ιωάννα Τούνη να δείξει στους διαδικτυακούς της φίλους τι πραγματικά κάνει αυτές τις ημέρες στο Παρίσι, όπου βρίσκεται για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η influencer καταγράφει μέσα από τα Instagram Stories της στιγμές από την παραμονή της στη γαλλική πρωτεύουσα, αποκαλύπτοντας πως η καθημερινότητά της εκεί απέχει αρκετά από την εικόνα που μπορεί να έχει κάποιος βλέποντας απλώς τις αναρτήσεις της.

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε να αυτοσαρκαστεί. Κρατώντας έναν κουβά και μια σφουγγαρίστρα στα χέρια, εξήγησε στους followers της ότι το πρόγραμμά της δεν περιλαμβάνει μόνο βόλτες και shopping.

«Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό», ακούγεται να λέει στο βίντεο, δείχνοντας παράλληλα τον εξοπλισμό καθαρισμού που κρατούσε.

Λίγο αργότερα, η ίδια συνέχισε το χιούμορ μέσω ενός ακόμη story, επαναφέροντας μια ατάκα που είχε αφήσει εποχή από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks.

«Δίπλα στη σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω απ’ όλα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη αναφορά παραπέμπει σε ένα από τα στιγμιότυπα της Ιωάννας Τούνη από το My Style Rocks το 2017, όταν είχε έρθει σε έντονη αντιπαράθεση με συμπαίκτριά της.

Τότε, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τηλεοπτικά στιγμιότυπα της, είχε πει την ατάκα: «Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», η οποία είχε γίνει viral και είχε συζητηθεί έντονα.

Χρόνια αργότερα, η Ιωάννα Τούνη φαίνεται πως αποφάσισε να επαναφέρει με αυτοσαρκασμό τη συγκεκριμένη ατάκα, αυτή τη φορά από το Παρίσι και με αφορμή μια… σφουγγαρίστρα.

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