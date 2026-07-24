Στα σοκάκια της Μυκόνου εντόπισε ο φωτογραφικός φακός την Ιωάννα Τούνη και την Έφη Γκούτα. Οι δύο φίλες, με ανεβασμένη διάθεση, απόλαυσαν τη βόλτα τους αγκαζέ και πόζαραν παρέα με φίλους, τραβώντας όλα τα βλέμματα πάνω τους. Τα αποκαλυπτικά outfits που επέλεξαν έκλεψαν για ακόμα μία φορά την παράσταση.

Η Ιωάννα Τούνη επέλεξε ένα εφαρμοστό μαύρο σύνολο, αποτελούμενο από κοντό παντελόνι και crop top με μεγάλο άνοιγμα στο στήθος. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ψηλοτάκουνα πέδιλα, γυαλιά οράσεως και μία μικρή μαύρη τσάντα, αναδεικνύοντας τη γυμνασμένη σιλουέτα της.

Από την άλλη η Έφη Γκούτα φόρεσε μπεζ κορσέ και κοντή πλεκτή φούστα με λαμπερές λεπτομέρειες. Τα ασημένια πέδιλα με πλατφόρμα, τα κυματιστά μαλλιά και τα εντυπωσιακά κοσμήματα με αστερίες έδωσαν στην εμφάνισή της έντονο καλοκαιρινό χαρακτήρα.

Οι δύο φίλες έδειχναν να απολαμβάνουν τη βραδιά, χαμογελώντας και συνομιλώντας διαρκώς, ενώ δεν δίστασαν να ποζάρουν στον φωτογραφικό μας φακό μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της παρέας τους.

Μηνάς Αηδόνης-Ιωάννα Τούνη-Στηβ Τούμπας-Έφη Γκούτα

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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