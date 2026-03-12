Τέλος στις φήμες περί δεύτερης εγκυμοσύνης έβαλε η Ιωάννα Τούνη, μετά τον πανικό που προκάλεσε μια ανάρτησή της από το ιατρείο του γυναικολόγου της. Η influencer διευκρίνισε πως επρόκειτο για έναν τυπικό έλεγχο ρουτίνας, καθησυχάζοντας τους followers της που έσπευσαν να της στείλουν εκατοντάδες συγχαρητήρια μηνύματα.

Πιο αναλυτικά, η influencer ανέβασε την Τετάρτη 11 Μαρτίου ένα Instagram story από την επίσκεψή της στον γυναικολόγο για τον ετήσιο έλεγχο, η ίδια ωστόσο δεν περίμενε τις αντιδράσεις που θα ακολουθούσαν.

Σε μία από τις εικόνες που δημοσίευσε φαίνεται ο υπέρηχος που έκανε κατά την επίσκεψή της στον γιατρό. Η συγκεκριμένη φωτογραφία οδήγησε αρκετούς από τους ακολούθους της να υποθέσουν ότι ίσως πρόκειται για εγκυμοσύνη.

Η Ιωάννα Τούνη έσπευσε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση μέσω νέας ανάρτησης, γράφοντας: «Καλέ χίλια μηνύματα σε 1 λεπτό μου στείλατε. Δεν είμαι έγκυος, αυτό που φαίνεται στον υπέρηχο είναι σπιράλ που φοράω τους τελευταίους μήνες».

Στο πρώτο story που έκανε σημείωσε: «Συμπεθέρες πλέον σας παίρνω παρέα και στον γυναικολόγο. Ήρθα για test pap και τον τυπικό έλεγχο που πρέπει να κάνουμε όλες κάθε χρόνο».

