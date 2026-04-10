Με ένα βίντεο γεμάτο νόημα στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη Μεγάλη Παρασκευή. Η influencer τοποθετήθηκε δημόσια για την έννοια του “καλού χριστιανού”, τονίζοντας πως η ουσία της πίστης κρύβεται στις πράξεις και την καλοσύνη απέναντι στους συνανθρώπους μας και όχι μόνο στους τύπους.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, συνδύασε τις ευχές της με ένα σχόλιο που αφήνει σαφή υπονοούμενα για συμπεριφορές που, όπως υποστηρίζει, απέχουν από την ουσία της πίστης.

«Και μην ξεχνάμε, καλός χριστιανός δεν σημαίνει νηστεία μια εβδομάδα και προσκύνημα του επιταφίου Μεγάλη Παρασκευή», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Μεγάλη Παρασκευή σήμερα… Καλή Ανάσταση σε όλους, με υγεία και φως στις καρδιές μας. Και μια σημείωση για σήμερα… “καλοί χριστιανοί” δεν είμαστε όταν νηστεύουμε και πηγαίνουμε στον επιτάφιο, αλλά όταν είμαστε καλοί άνθρωποι και δεν λέμε ή κάνουμε κακό στον συνάνθρωπο μας ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ!».

Μάλιστα, στο ίδιο ύφος συνέχισε στο βίντεο, όπου ακούγεται να λέει: «Καλημέρα και Καλή Ανάσταση. Εύχομαι υγεία, φως στις καρδιές μας και να μην ξεχνάμε ότι καλοί χριστιανοί δεν είμαστε μόνο τη μεγάλη εβδομάδα. Όλα ξεκινάνε από την καρδούλα μας και όχι από το να παριστάνουμε ότι νηστεύουμε και μετά να μιλάμε άσχημα για όλους».

Οι δηλώσεις της Ιωάννας Τούνη για τον “καλό χριστιανό” φαίνεται πως έχουν βαθύτερο αποδέκτη. Λίγο μετά την οριστική της δικαίωση στη δικαστική μάχη για το revenge porn, η influencer μοιάζει να απαντά σε όσους την έκριναν αυστηρά όλα αυτά τα χρόνια, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ηθικής και ανθρωπιάς με φόντο την πρόσφατη δικαστική απόφαση.

