Για ακόμη μία φορά, η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, προκαλώντας αίσθηση στα social media. Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας ταξίδεψε πρόσφατα στο Παρίσι για τις ανάγκες της νέας καμπάνιας του brand της, Bubblegun, φροντίζοντας παράλληλα να χαρίσει στον εαυτό της μια εξαιρετικά πολυτελή αγορά.

Μέσα από ένα unboxing βίντεο στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε στους ακολούθους της το νέο της απόκτημα, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε μια μικρή περιουσία. Στα πλάνα, εμφανίζεται στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στη γαλλική πρωτεύουσα, φοράει το μπουρνούζι της και κρατά την χαρακτηριστική λευκή συσκευασία του οίκου Saint Laurent.

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