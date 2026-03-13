Η Ιωάννα Τούνη προχώρησε, το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου, σε μια δημοσίευση – «καρφί». Μετά την προβολή των δηλώσεών της στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα, η γνωστή influencer – χωρίς να τους κατονομάσει – θεώρησε ότι με τα σχόλια που έγιναν υπονομεύτηκε η προσωπικότητά της.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε χαρακτηριστικά: «Κλασικά εχθές που πήγα να πάρω τον Παρούλη, εμφανίστηκε δημοσιογράφος να περιμένει δήλωση. Δεν μιλάς, είσαι αγενής! Κάνεις δήλωση, πάλι βρίσκουν να σε “κράξουν” στα πάνελ και να υπονομεύσουν την προσωπικότητά σου. Τι κάνεις τελικά;».

Δείτε την ανάρτηση της influencer:

Τα σχόλια στο Πρωινό

Δείτε παρακάτω όλα όσα σχολιάστηκαν στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1, σχετικά με τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε από την επίσκεψη στο γυναικολόγο της.

