Τη δική της απάντηση στα σχόλια που έγιναν στo «Πρωινό» έδωσε η Ιωάννα Τούνη, μετά τον θόρυβο που προκάλεσε ένα βίντεο από τις διακοπές της στο Μπαλί, στο οποίο εμφανίζεται να κρατά δεσμίδες χαρτονομισμάτων μέσα στην πισίνα.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο προβλήθηκε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, με τον παρουσιαστή να σχολιάζει ότι η εικόνα μπορεί να στέλνει λάθος μήνυμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Μάλιστα, χαρακτήρισε την κίνηση ιδιαίτερα άστοχη.

Η influencer και επιχειρηματίας, λίγο μετά την επιστροφή της από την Ινδονησία, αντέδρασε μέσω Instagram, διαψεύδοντας όσα ειπώθηκαν σχετικά με την αξία των χαρτονομισμάτων που κρατούσε.

Όπως εξήγησε, δεν επρόκειτο για χαρτονομίσματα των 500 ευρώ, αλλά για ινδονησιακές ρουπίες, των οποίων η συνολική αξία ήταν μικρότερη από πέντε ευρώ. Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε το θέμα από τηλεοπτικές εκπομπές.

«Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα… Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία επίσης το γνώριζα. Αυτά εδώ δεν είναι πεντακοσάευρα. Είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους είναι λιγότερο από πέντε ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου. Και με αυτά έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου. Θα πρέπει να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας;», ανέφερε μεταξύ άλλων στο βίντεό της.

Στη συνέχεια, δημοσίευσε και ένα Instagram Story, στο οποίο έγραψε: «Όταν η τρομερή δημοσιογραφία σου, δε μπορεί καν να ξεχωρίσει τα χαρτονομίσματα των 500 ευρώ με των 5. Απορώ που κάποιοι άνθρωποι έχουν βήμα και λόγο στην τηλεόραση».

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Το viral βίντεο με τα λεφτά από το Μπαλί