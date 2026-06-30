Η Ιωάννα Τούνη είναι από τους influencers που έχουν ξεπεράσει το 1.300.000 ακολούθους στο Instagram και τους σχεδόν 770.000 στο TikTok.

Σε νέο βίντεο, που δημοσίευσε στο Tik Tok, η influencer απάντησε με τον τρόπο της σε χρήστη που της είπε ότι είναι για τα πανηγύρια. Τότε, η ίδια, έκανε πως κλαίει, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένιωσε δυνατή, λόγω του τραπεζικού της λογαριασμού.

Χρήστης του TikTok της ανέφερε χαρακτηριστικά ότι είναι «για τα πανηγύρια». Από την πλευρά της, εκείνη δεν θέλησε να αφήσει αναπάντητη την κακόβουλη κριτική και έτσι τοποθετήθηκε με ειρωνική διάθεση μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της.

Στο βίντεο η Ιωάννα Τούνη προσποιείται ότι κλαίει πριν αρχίσει να ποζάρει, φορώντας ένα σέξι μαύρο σύνολο.

«Εγώ κλαίω γιατί ο user579324801 μου σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω το bank account μου και μου περνάει», έγραψε πάνω στο βίντεο.

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