Η Ιωάννα Τούνη έκανε πριν από λίγο καιρό το επόμενο επιχειρηματικό βήμα της εκτός Ελλάδας, ανοίγοντας το «Fat Rat», το κατάστημά της με κρουασάν και καφέ στο Παρίσι. Το νέο εγχείρημα φαίνεται ότι αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, με την ομάδα του καταστήματος να προχωρά τώρα σε μια προσωρινή παύση λειτουργίας, προκειμένου να προετοιμάσει την επόμενη ημέρα του project.

Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του Fat Rat στο Instagram ανακοινώθηκε ότι το κατάστημα θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, με το μήνυμα να αφήνει να εννοηθεί πως έρχονται αλλαγές και ανανέωση.

«Σας ευχαριστούμε για όλη την αγάπη – ήταν περισσότερη απ’ όση θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε τον πήχη! Το Fat Rat θα παραμείνει κλειστό για λίγες ημέρες, όσο εμείς ετοιμάζουμε τα πάντα. Θα τα πούμε πολύ σύντομα, με τα αγαπημένα σας κρουασάν και τον καφέ σας. Η ομάδα του Fat Rat».

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς ετοιμάζεται πίσω από τις κλειστές πόρτες του καταστήματος.

Όπως είχε εξομολογηθεί η Ιωάννα Τούνη πήρε την απόφαση να ανοίξει το κατάστημα στο Παρίσι δίνοντας ενεργό ρόλο στην ξαδέλφη της και συνεργάτιδά της, ωστόσο η αναζήτηση του καταστήματος ήταν αρκετά δύσκολη, λόγω υψηλών ενοικίων.

«Είχα και άλλες προτεραιότητες τότε, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που άλλαξαν γενικά και τα οικονομικά μου έτσι και διάφορα πράγματα και είμαι σε άλλη φάση πλέον και εφόσον έβλεπα ότι η μικρή θα μείνει forever Παρίσι και δε γυρίζει ποτέ πίσω Ελλάδα γιατί πίστευα ότι στους εννιά μήνες θα είναι πίσω, της λέω “Μη δουλεύεις ρε παιδί μου σε άλλους. Αφού μπορώ, ας κάνουμε ένα μαγαζί μαζί ρε παιδί μου να το φτιάξω εγώ και λοιπά και να είμαστε πενήντα – πενήντα σε όλο αυτό το project».

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