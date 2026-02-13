Η Ιωάννα Τούνη έκανε, λίγο πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη από τη Σαουδική Αραβία, δύο stories στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, μέσω των οποίων μίλησε στους διαδικτυακούς φίλους της για την ταλαιπωρία που θα έχει η επιστροφή τους στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα «έριξε τα καρφιά της» στα πάνελ των εκπομπών με αφορμή τα σχόλια που έχει δεχτεί αυτές τις μέρες για το ταξίδι που πραγματοποίησε με τον καλό της.

«Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά, σηκωθήκαμε 3 ώρα το βράδυ, φάση; Ναι, τέλος πάντων, από ότι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές.

Θα αλλάξουμε τώρα… δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, first thing in the morning, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update. Δεν το βαριέμαι όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς review για Αλ Ούλα; Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;» ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

Μάλιστα, σε ένα από αυτά σημείωσε τα εξής για τα αιχμηρά σχόλια που δέχτηκε από τις εκπομπές: «Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Robbie. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολύ ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε Story μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Επέτειος με υπερπαραγωγή – Το δώρο του Σπυριδωνίδη που την άφησε άφωνη