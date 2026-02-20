Μια όμορφη και ζεστή βραδιά πέρασε η Ιωάννα Τούνη την Πέμπτη 19/2 στο σπίτι της μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και τον γιο της, Πάρη.

Οι τρεις τους μαγείρεψαν μαζί, έπαιξαν και η influencer μοιράστηκε στιγμές από τη βραδιά στο Instagram.

Στα βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται ο Πάρης να βοηθάει τη μαμά του στην κουζίνα, ενώ το μενού είχε Ceviche λαβράκι, ένα παραδοσιακό φαγητό της Λατινικής Αμερικής.

Η Ιωάννα Τούνη δείχνει όλο και πιο συχνά την καθημερινότητά της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, αποδεικνύοντας τη στενή και όμορφη σχέση που έχει ο σύντροφός της με τον γιο της.

Η οικογενειακή ατμόσφαιρα, γεμάτη μαγειρική και γέλια, μοιράζεται πλέον με τους διαδικτυακούς της φίλους, δείχνοντας την καθημερινή ζεστασιά στο σπίτι της.

