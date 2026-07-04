Με μια άκρως αινιγματική και γεμάτη νόημα ανάρτηση, η Ιωάννα Τούνη απάντησε στην έντονη κριτική που δέχεται κατά καιρούς. Μέσα από ένα βίντεο στο TikTok με φόντο το εξωτικό Μπαλί, η γνωστή influencer εξέφρασε την άποψη πως η πραγματική της αξία θα αναγνωριστεί αφού φύγει από τη ζωή.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η κοινωνία τείνει να κατακρίνει τους ανθρώπους όσο είναι εν ζωή και να τους εκτιμά μόνο μετά θάνατον.

Συγκεκριμένα, έγραψε πάνω στο βίντεο: «Οι άνθρωποι έχουν όμορφα πράγματα να πουν για εσένα, αλλά πρέπει πρώτα να πεθάνεις» και πρόσθεσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της, αναφερόμενη στον εαυτό της: «Μετά θάνατον βλέπω να αναγνωρίζεται η αξία μου συμπεθέρες».

Δείτε το βίντεο

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