Εκ νέου στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται η πολύκροτη υπόθεση revenge porn που ταλανίζει την Ιωάννα Τούνη τα τελευταία εννέα χρόνια. Παρά την πρωτόδικη καταδίκη των δύο κατηγορουμένων, η νομική διαμάχη συνεχίζεται, καθώς οι ίδιοι άσκησαν έφεση διεκδικώντας μια ευνοϊκότερη απόφαση.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα», η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό προσδιορίστηκε για τις 9 Ιουνίου 2027. Για τις τελευταίες εξελίξεις τοποθετήθηκε στην πρωινή εκπομπή του Alpha και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

«Αν οι καταδικασθέντες ζητήσουν μια συγγνώμη από την κ. Τούνη, νομίζω ότι η κ. Τούνη και η ίδια δεν θα θέλει να κλειστούν στη φυλακή», ανέφερε ο γνωστός δικηγόρος.

Οι εφέσεις των δύο καταδικασθέντων και η παρέμβαση της Εισαγγελίας

Υπενθυμίζεται ότι την 1η Απριλίου 2026 το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ενόχους και τους δύο κατηγορούμενους για κακουργηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων με σκοπό την πρόκληση βλάβης. Στον έναν άνδρα, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με την Ιωάννα Τούνη στο επίμαχο βίντεο, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, ενώ στον δεύτερο, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε πραγματοποιήσει τη βιντεοσκόπηση, επιβλήθηκε ποινή τριών ετών, με αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι εξακολουθούν να αρνούνται ότι ευθύνονται για τη βιντεοσκόπηση και τη διακίνηση του υλικού, προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να επανεξεταστεί η υπόθεσή τους. Ωστόσο, η εξέλιξη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης έχει ασκήσει και η Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετικό αίτημα της πλευράς της Ιωάννας Τούνη.

Σε αντίθεση με τους δύο καταδικασθέντες, η εισαγγελική αρχή έκρινε ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν ήταν επιεικείς και ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυστηρότερης τιμωρίας. Παράλληλα, αμφισβητεί την αναγνώριση του ελαφρυντικού στον έναν από τους δύο άνδρες. Αυτό σημαίνει ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό δεν αποκλείεται ακόμη και η επιβολή βαρύτερων ποινών, εφόσον το δικαστήριο καταλήξει σε αυτή την κρίση.

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