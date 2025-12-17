Λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητά της πέρασε πρόσφατα η Ιωάννα Τούνη, πραγματοποιώντας ένα σύντομο ταξίδι στο Μεξικό μαζί με τη στενή της φίλη, Λένια.

Το ταξίδι είχε επαγγελματικό χαρακτήρα, ωστόσο οι δύο φίλες φρόντισαν να το συνδυάσουν και με στιγμές χαλάρωσης.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, περιηγήθηκαν στην πόλη, επισκέφθηκαν γνωστά σημεία ενδιαφέροντος και ήρθαν σε επαφή με την τοπική κουλτούρα, δοκιμάζοντας παραδοσιακές γεύσεις.

Όπως συνηθίζει, η γνωστή influencer δεν έλειψε από τα social media, ανεβάζοντας στιγμιότυπα και βίντεο από το ταξίδι της και μεταφέροντας στους followers της εικόνες από την καθημερινότητά της στο Μεξικό.

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα, το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στο Instagram για να μοιραστεί αδημοσίευτες φωτογραφίες από το ταξίδι, τις οποίες δεν είχε προλάβει να ανεβάσει όσο βρισκόταν εκεί.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η αιχμηρή απάντηση σε follower που του έγραψε «είμαι με την Ιωάννα Τούνη»