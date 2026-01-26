Τρεις ημέρες μετά τη νέα αναβολή της δίκης που αφορά την υπόθεση του revenge porn βίντεο, η Ιωάννα Τούνη επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στους ακολούθους της, περιγράφοντας τη δύσκολη ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Η γνωστή influencer εξήγησε ότι τις τελευταίες ημέρες απείχε συνειδητά από τα social media, προσπαθώντας να προστατεύσει τον εαυτό της από την ένταση και τη συναισθηματική φόρτιση που της προκάλεσαν όσα εκτυλίχθηκαν στη δικαστική αίθουσα την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Όπως ανέφερε, κάθε φορά που αισθάνεται ότι «πέφτει», σκέφτεται πως αυτό ίσως δίνει ικανοποίηση σε ανθρώπους που παρακολουθούν στενά την παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Γι’ αυτό και προσπαθεί συνειδητά να μαζεύει τις δυνάμεις της και να συνεχίζει τη ζωή της, δίνοντας προτεραιότητα στη δική της ψυχική ισορροπία.

Η Ιωάννα Τούνη στάθηκε ιδιαίτερα και στη δημόσια κριτική που έχει δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας πως η ηθική ενός ανθρώπου δεν μπορεί και δεν πρέπει να κρίνεται από την προσωπική του ζωή. Όπως υπογράμμισε, το πραγματικό ζήτημα είναι η κακοποιητική πράξη και όχι το θύμα.

Ιδιαίτερη αγανάκτηση της προκάλεσε, όπως αποκάλυψε, ο ισχυρισμός που ακούστηκε πρόσφατα στο δικαστήριο από τον κατηγορούμενο, ο οποίος –σύμφωνα με την ίδια– επικαλέστηκε πρόβλημα όρασης για να δικαιολογήσει τη στάση του.

Η ίδια χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αυτόν εξοργιστικό, δηλώνοντας εμφανώς φορτισμένη ότι πρόκειται για μια κατάσταση που ξεπερνά κάθε όριο.

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως δεν επιθυμεί να επανέλθει περαιτέρω στο θέμα, καθώς της προκαλεί έντονη δυσφορία, επιλέγοντας να προστατεύσει την ψυχική της υγεία.

Η δίκη για την υπόθεση έχει διακοπεί και αναμένεται να συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026, με την ίδια να δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι τέλους.

