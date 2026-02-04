Ο Νίκος Γεωργιάδης ήταν καλεσμένος σήμερα, Τετάρτη 4/2, στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Ιωάννα Τούνη και την δημοσίευση για τον ένα χρόνο σχέσης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η influencer μπορεί να ανακοίνωσε το χωρισμό της από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου τον περασμένο Φεβρουάριο, ωστόσο οι δυο τους είχαν χωρίσει πολύ πιο νωρίς.

«Θυμάστε το καλοκαίρι κάποια δημοσιεύματα που λέγανε ότι είναι ζευγάρι με τον Στάθη Σχίζα, τότε που τους είχαν δει στη Μύκονο μαζί. Τότε φαινόταν πως ήταν ελεύθερη. Μου κάνει εντύπωση γιατί η ανεπίσημη ανακοίνωση του χωρισμού με τον κύριο Αλεξάνδρου έγινε πέρυσι, τέλη Φεβρουαρίου.

Ξέραμε ότι υπήρχε θέμα στη σχέση και τους ρωτούσαμε κιόλας, συζητιότανε όλο τον Φεβρουάριο. Καταλαβαίνουμε ότι ο χωρισμός είχε έρθει αρκετά πιο νωρίς», συμπλήρωσε για την Ιωάννα Τούνη ο Νίκος Γεωργιάδης.

«Το λέει πολύ ευγενικά, ότι εμείς ξέραμε ότι τότε καλά, καλά είχε χωρίσει. Προφανώς είχε χωρίσει αλλά δεν το ξέραμε εμείς», σχολίασε από πλευράς της η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια του Alpha ανέφερε, κάνοντας ένα γενικότερο σχόλιο, με αφορμή το θέμα της Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω τι έχει περάσει η κάθε κοπέλα και τι έχει βιώσει ο καθένας στον γάμο του. Όταν με έναν άνθρωπο έχεις αποκτήσει παιδί, ό,τι και να συμβεί μελλοντικά… μπορεί να χωρίσεις, να βρεις άλλο άνθρωπο, να θες να τον ξεχάσεις. Αυτός θα είναι ο πατέρας του παιδιού σου. Για μένα αυτόν τον άνθρωπο δεν πρέπει ποτέ να τον μειώσεις… Εγώ είμαι πολύ πουριτανή».

