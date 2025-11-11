Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε άλλη μια δίκη για την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη, η οποία πήρε αναβολή μετά από αρκετές ώρες. Σε αυτή, αυτή τη φορά, παρευρέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι και ακούστηκε η κατάθεση της influencer, όπου εξομολογούνταν όσα έχει περάσει όλο αυτό το διάστημα, από την ημέρα που έμαθε ότι διέρρευσαν οι προσωπικές στιγμές της.

Το επόμενο πρωί, σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να μεταφέρει κάποιες πληροφορίες σχετικά με όσα συνέβησαν στη δίκη, μέσα από τον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, Πρωινό, ενώ δημοσιογράφος στη συνέχεια αποκάλυψε και τα ονόματα δύο εκ των προσώπων που θα καταθέσουν την επόμενη φορά.

Αρχικά, ο παρουσιαστής είπε για την Ιωάννα Τούνη: «Μαθαίνω ότι ήταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας. Έκλαψε», με ρεπόρτερ της δημοσιογραφικής ομάδας της εκπομπής να αναφέρει: «Αρκετές φορές λύγισε όταν κατέθετε για όσα συνέβησαν τον Μάιο του 2020», αφού τότε ήταν που ενημερώθηκε για το τι είχε συμβεί.

Έπειτα, ανέφερε ότι στις επόμενες δίκες θα υπάρξουν μάρτυρες. Μεταξύ αυτών η κολλητή φίλη της Ιωάννας Τούνη, Στέλλα Πάσσαρη, και ο Δημήτρης Φιντιρίκος, ο οποίος έχει επιχειρήσεις στη Θεσσαλονίκη. Φέρεται ότι θα υπάρξουν και πέντε μάρτυρες υπεράσπισης από την άλλη πλευρά.

