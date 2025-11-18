Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ιωάννα Τούνη είναι γνωστό ότι λατρεύει τα Χριστούγεννα και ήδη, μπήκε σε εορταστικό mood, καθώς στόλισε το σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.

Το απόγευμα της Δευτέρας 17/11, η influencer στόλισε όχι ένα, αλλά τρία χριστουγεννιάτικα δέντρα, έχοντας στο πλευρό της τον καλό της φίλο και διακοσμητή Στέφανο Μεντενζή, καθώς και τον μικρό Πάρη, που φυσικά συμμετείχε με ενθουσιασμό.

Λίγο καιρό πριν είχε ανανεώσει τη διακόσμηση του σαλονιού της, επιλέγοντας έναν ροζ καναπέ και ένα μεγάλο ροζ χαλί. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη ότι και ο φετινός χριστουγεννιάτικος στολισμός κινήθηκε στις ίδιες παστέλ αποχρώσεις.

Τα τρία δέντρα που τοποθέτησε στο σαλόνι της ήταν σε total pink διάθεση: στολισμένα όχι με κλασικές μπάλες, αλλά με εκατοντάδες λαμπάκια που δημιουργούσαν μια ομοιόμορφη, φωτεινή λάμψη.

Στην κορυφή κάθε δέντρου, ένας μεγάλος ροζ φιόγκος έδινε το απόλυτο festive touch. Την εικόνα ολοκλήρωναν τα oversized ροζ κουτιά στη βάση τους, δημιουργώντας ένα θεαματικό, παραμυθένιο σκηνικό.

Η Ιωάννα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι λατρεύει τις παιχνιδιάρικες αποχρώσεις και δεν φοβάται να τολμήσει — ειδικά όταν πρόκειται για τη μαγεία των Χριστουγέννων.

