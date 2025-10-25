Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη έκανε ένα μικρό ταξίδι στην Αθήνα, μαζί με το γιο της, Πάρη για ένα ξεχωριστό λόγο.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βάφτισε πριν τρεις εβδομάδες την κόρη της φίλης της, Ντόρις και έτσι πρέπει να επισκεφτεί την βαφτιστήρα της για τα έθιμα που ακολουθούν το μυστήριο.

H Ιωάννα Τούνη ανέφερε στα instagram stories της: «Πάω Αθήνα συμπεθέρες για 2 ημέρες να δω την κολλητή μου την Ντόρις και τη βαφτιστήρα μου!

Βαφτίσαμε την Ίριδα, ήμασταν τρεις νονές, το πρώτο ΣΚ πήγε να την κοινωνήσει η Στέλλα, το δεύτερο η Λένια και τώρα που είναι το τρίτο, πάω εγώ για να κάνουμε το έθιμο. Ετοιμάζομαι και έφυγα για Αθήνα».

