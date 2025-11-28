Σήμερα, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση του revenge porn που αφορά την Ιωάννα Τούνη. Η επιχειρηματίας βρέθηκε από νωρίς στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Κατά την άφιξή της, μίλησε στις κάμερες, μην μπορώντας να κρύψει τη συναισθηματική της φόρτιση, ξεσπώντας μάλιστα σε κλάματα.

Παράλληλα, στην εκπομπή του MEGA, Buongiorno, ρεπόρτερ του σταθμού μετέφερε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με τις εξελίξεις και το τι αναμένεται να συμβεί εντός της δικαστικής αίθουσας.

Οι τελευταίες εξελίξεις για τη δίκη revenge porn της Ιωάννας Τούνη

«Ήρθε και ο σύντροφος της Ιωάννας Τούνη μόνος του, πολύ αργότερα αφού ήρθε εκείνη. Προφανώς για να την στηρίξει. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα των μαρτύρων, ξέρουμε σίγουρα ότι είναι η Στέλλα Πάσσαρη και ο Steve, οι κοντινοί της φίλοι», είπε χαρακτηριστικά, ενώ έγινε γνωστό πως ο σύντροφος της Influencer προχωρούσε με γοργό βήμα και οι δημοσιογράφοι προσπάθησαν να αποσπάσουν δηλώσεις του, αλλά ο ίδιος δεν το επιθυμούσε.

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε για την υπόθεση: «Δεν μπορώ να σκεφτώ ποινή ενός τόσο αηδιαστικού εγκλήματος. Σκέφτεσαι, να μπαίνεις σε έναν χώρο και να σε κοιτάει ο κόσμος και να μην ξέρεις αν σε κοιτάνε επειδή έχουν δει το βίντεο… Με πιάνει ταχυπαλμία».

Και η Φαίη Σκορδά επισήμανε με την σειρά της: «Είναι πολύ σημαντικό να το συνεχίζεις, γιατί πολλοί θα έλεγαν ότι “εγώ δεν θέλω να το ξαναζήσω” και δεν θα το προχωρούσαν».

