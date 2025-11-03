Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Κουμπάρα έγινε το περασμένο Σάββατο η Ιωάννα Τούνη, καθώς πάντρεψε την κολλητή της φίλη, Στέλλα Πάσσαρη, με τον αγαπημένο της, Σωτήρη Αφεντάκη.

Η γνωστή influencer μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» αμέσως μετά το μυστήριο, εκφράζοντας τη χαρά και τη συγκίνησή της για τη σημαντική αυτή στιγμή στη ζωή της φίλης της.

«Είμαστε οικογένεια με τα παιδιά, με τη Στέλλα είμαστε 100 χρόνια κολλητές. Είναι κλισέ αλλά εύχομαι πάνω απ’ όλα υγεία. Όλα τα άλλα έρχονται και παρέρχονται. Την τύχη μας τη φτιάχνουμε. Εγώ και η Στέλλα έχουμε περάσει πολύ μεγάλες απώλειες, θέλουμε να έχουμε υγεία», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ιωάννα Τούνη.

Με χαμόγελο και συγκίνηση, ευχήθηκε το καλύτερο στο ζευγάρι, τονίζοντας τη στενή σχέση που τη συνδέει με τη Στέλλα Πάσσαρη και τη σημασία του να εκτιμά κανείς την υγεία και τις καλές στιγμές της ζωής.