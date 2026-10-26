Η Ιωάννα Τούνη θέλησε να στείλει δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, με αφορμή την ονομαστική εορτή του, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Η γνωστή influencer ανέβασε στα social media μετά το ταξίδι της στο Παρίσι με τον γιο της, Πάρη, ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον αγαπημένο της και του ευχήθηκε με μια δόση χιούμορ.

«Του Αγίου Ρομπέρτο σήμερα ε; Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο τύπο εκεί έξω! Κάθε μέρα βρίσκεις τρόπο να με εκπλήσσεις και να με κερδίζεις λίγο παραπάνω… Πολύ τυχερή που σε έχω στη ζωή μου. Σ’ αγαπώ φουλ, R. Μου», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ιωάννα Τούνη διανύει μια ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή και δεν διστάζει να μοιράζεται με τους ακόλουθούς της στιγμιότυπα από την καθημερινότητα της με τον άντρα της ζωής της.

Δείτε την ανάρτησή της:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

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