Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στο εξωτικό Μπαλί, μαζί με τις φίλες της, συνδυάζοντας επαγγελματικές υποχρεώσεις και στιγμές χαλάρωσης σε ένα από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του κόσμου.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε στο νησί της Ινδονησίας με αφορμή τη νέα φωτογράφιση της συλλογής της εταιρείας ρούχων που διατηρεί. Η ομάδα της ταξίδεψε εκεί, προκειμένου να δημιουργήσει το νέο φωτογραφικό υλικό για τη νέα σειρά προϊόντων, αξιοποιώντας τα εντυπωσιακά τοπία του Μπαλί ως φόντο.

Παράλληλα με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, η Ιωάννα Τούνη και οι φίλες της βρήκαν χρόνο να εξερευνήσουν το μέρος, να απολαύσουν την τοπική κουλτούρα και να ζήσουν μοναδικές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα.

Μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι, δίνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της μια γεύση από την εξωτική εμπειρία και τα όμορφα στιγμιότυπα που κατέγραψαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

govastiletto.gr – Η αναποδιά της Ιωάννας Τούνη στο Μπαλί