Θετικά είναι τα πρώτα δείγματα γραφής για το νέο επιχειρηματικό βήμα της Ιωάννας Τούνη στο Παρίσι, διαψεύδοντας ακόμα και τους πιο αυστηρούς επικριτές της. Η δημοφιλής influencer επεκτάθηκε εκτός ελληνικών συνόρων, εγκαινιάζοντας στη γαλλική πρωτεύουσα το δικό της «croissant bar», το οποίο έχει ήδη κερδίσει τις πρώτες θερμές εντυπώσεις του κοινού.

Το κατάστημα, με την ονομασία Fat Rat Croissanterie, βρίσκεται στην εμβληματική και τουριστική περιοχή της Μονμάρτρης. Σε αυτό το εγχείρημα η Ιωάννα Τούνη συνεργάζεται με την ξαδέλφη της, Κωνσταντίνα Πανάγου, η οποία ζει την τελευταία πενταετία στο Παρίσι εργαζόμενη ως σεφ.

Οι δύο τους κατέχουν από 50% της επιχείρησης, ενώ η επιλογή της γαλλικής πρωτεύουσας μόνο τυχαία δεν ήταν, αφού αποτελεί την «πατρίδα» του κρουασάν — με την ίδια την influencer να δηλώνει πως ήθελε να δημιουργήσει έναν χώρο που θα προσφέρει τα αρτοσκευάσματα που πάντα αναζητούσε εκεί.

Τι αναφέρουν οι πρώτες κριτικές για το Fat Rat

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Αν και πολλοί θα υπέθεταν πως ένα νέο εγχείρημα συνδεδεμένο με ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο θα γινόταν εύκολος στόχος για αρνητική κριτική, ένας χρήστης του TikTok είχε εντελώς διαφορετική εμπειρία.

Ο lwlosskrt, ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού, επισκέφθηκε το Fat Rat Croissanterie προκειμένου να δοκιμάσει τα προϊόντα της Ιωάννας Τούνη και να κάνει το δικό του «review». Μάλιστα, από την αρχή σχολίασε με χιούμορ πως πήγε αποφασισμένος να βρει ψεγάδια, μόνο και μόνο για να διαπιστώσει τελικά ότι τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα περίμενε.

«Ήρθα να το κατακρίνω. Πρώτο αυθεντικό review, δεν με έχει πληρώσει η Τούνη… ακόμα», είπε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας την αξιολόγησή του με εμφανώς χιουμοριστική διάθεση. Μάλιστα, δεν άφησε ασχολίαστη ούτε την επιλογή του καταστήματος να χρησιμοποιεί χάρτινο καλαμάκι. «Μείον δέκα πόντοι για την Τούνη», σχολίασε με χιούμορ, τονίζοντας πως τον ενοχλεί γενικά. Για τον καφέ πάντως ήταν ιδιαίτερα θετικός.

Ωστόσο, η μεγάλη δοκιμασία δεν ήταν ο καφές αλλά το προϊόν που βρίσκεται στο επίκεντρο ολόκληρου του επιχειρηματικού εγχειρήματος: το κρουασάν. Ο ίδιος το δοκίμασε και παραδέχτηκε ότι το προϊόν ήταν εξαιρετικό. «Φίλη μου Τούνη, haters, έχω κακά νέα. Ήταν πολύ καλό… Δυστυχώς ήταν πάρα πολύ καλό. Πού θα πάει, θα την πιάσουμε παιδιά», σχολίασε με χιούμορ.

Παρά την αρχική του διάθεση να εντοπίσει κάτι που θα μπορούσε να προσάψει στην Ιωάννα Τούνη, ο χρήστης έβαλε στο κρουασάν το απόλυτο 10/10.

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