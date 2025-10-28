Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Η Ιωάννα Τούνη παρακολούθησε τη μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη μαζί με το γιο της, Πάρη.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε, μαζί με τον μικρό Πάρη, στο κέντρο της πόλης στέλνοντας το δικό της μήνυμα, βλέποντας τον ενθουσιασμό του γιου της.

Η Ιωάννα Τούνη έγραψε ως λεζάντα σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα».

Δείτε τα βίντεο:

