Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης
Η Ιωάννα Τούνη παρακολούθησε τη μεγάλη παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη μαζί με το γιο της, Πάρη.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας βρέθηκε, μαζί με τον μικρό Πάρη, στο κέντρο της πόλης στέλνοντας το δικό της μήνυμα, βλέποντας τον ενθουσιασμό του γιου της.
Η Ιωάννα Τούνη έγραψε ως λεζάντα σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα».
Δείτε τα βίντεο:
