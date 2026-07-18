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Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα ενός από τα νέα της διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στο TikTok.
Πριν από λίγους μήνες, η γνωστή influencer είχε αποκαλύψει πως απέκτησε τέσσερα νέα ακίνητα στην πόλη, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στον χώρο του real estate.
Στο νέο βίντεο, έχοντας στο πλευρό της τον φίλο και interior designer, Στέφανο Σεμεντζή, παρουσιάζει αναλυτικά το ανακαινισμένο διαμέρισμα, ξεναγώντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους στους χώρους του.
Τα τελευταία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των εσόδων της στην αγορά και ανακαίνιση ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας την ενασχόλησή της με το interior design και τις ανακαινίσεις σε έναν ακόμη επιχειρηματικό τομέα.
@j.touni Και όμως!!!🥹❤️🏠Ακόμη ένα σπιτάκι που φτιάξαμε με άπειρη αγάπη και μεράκι με τον ταλαντούχο @stefanos_men μου 🫶🏼 Εσύ ήξερες ότι τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιούμαι και στο real estate; Ή το μαθαίνεις με αυτό το βίντεο;;; Γράψε μου στα σχόλια εάν θέλεις PART2 με το δεύτερο σπίτι που ετοιμάσαμε μόλις!✨ #housetour #realestateinvestor #φοργιουυ #μπεςφοργιου #βαιραλ ♬ πρωτότυπος ήχος – Ioanna Touni
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