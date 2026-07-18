Η Ιωάννα Τούνη άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα ενός από τα νέα της διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στο TikTok.

Πριν από λίγους μήνες, η γνωστή influencer είχε αποκαλύψει πως απέκτησε τέσσερα νέα ακίνητα στην πόλη, επενδύοντας ακόμη περισσότερο στον χώρο του real estate.

Στο νέο βίντεο, έχοντας στο πλευρό της τον φίλο και interior designer, Στέφανο Σεμεντζή, παρουσιάζει αναλυτικά το ανακαινισμένο διαμέρισμα, ξεναγώντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους στους χώρους του.

Τα τελευταία χρόνια, η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει σημαντικό μέρος των εσόδων της στην αγορά και ανακαίνιση ακινήτων στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας την ενασχόλησή της με το interior design και τις ανακαινίσεις σε έναν ακόμη επιχειρηματικό τομέα.

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