Η Ιωάννα Τούνη υιοθέτησε ένα από τα πιο δημοφιλή trends του TikTok, όπου οι χρήστες δημιουργούν το φανταστικό τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή τους. Η γνωστή influencer βρήκε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί, απαντώντας με χιούμορ στα σχόλια και τις προκαταλήψεις που εισπράττει συχνά για την επαγγελματική της διαδρομή.

«Εγώ αν προετοιμαζόμουν για Netflix Documentary σχετικά με το πώς είναι να είσαι η 1η Ελληνίδα influencer και επιχειρηματίας αλλά όλοι να σε θεωρούν άνεργη», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο που μοιράστηκε.

Δείτε το βίντεο που ανέβασε:

govastiletto.gr -Ιωάννα Τούνη: Εντυπωσίασε στη Μύκονο με τη γυμνασμένη σιλουέτα της