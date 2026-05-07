Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Βαρκελώνη και επέλεξε να μείνει σε ένα ιδιαίτερα πολυτελές ξενοδοχείο, απολαμβάνοντας λίγες ημέρες χαλάρωσης και εξορμήσεων με την παρέα της. Η influencer, που συνηθίζει να μοιράζεται στιγμές από τις διακοπές της, δείχνει να εξερευνά την πόλη, αλλά και να αφιερώνει χρόνο σε βόλτες, φαγητό και ψώνια.

Η ίδια επέλεξε για τη διαμονή της το «Torre Melina, a Gran Meliá Hotel», ένα ήσυχο και υψηλής αισθητικής κατάλυμα λίγο έξω από το κέντρο της πόλης, το οποίο προσφέρει ανέσεις όπως πισίνες, spa και υπηρεσίες ευεξίας.

Οι τιμές ποικίλλουν σημαντικά, με τις πιο πολυτελείς σουίτες να φτάνουν σε πολύ υψηλά ποσά ανά διανυκτέρευση, ενώ υπάρχουν και πιο προσιτές επιλογές δωματίων, για διαφορετικά budget.

Όσον αφορά τη διαμονή, η κορυφαία επιλογή, η Red Level Royal Penthouse Suite, μπορεί να φτάσει έως και τα 4.000 ευρώ τη βραδιά, ενώ υπάρχουν και πιο «προσγειωμένες» επιλογές που ξεκινούν περίπου από τα 350 ευρώ.

Παράλληλα, η ίδια δείχνει να απολαμβάνει ιδιαίτερα και τις βραδινές εξόδους της, επιλέγοντας γνωστά εστιατόρια, συνδυάζοντας το ταξίδι με shopping σε εκπτωτικά σημεία έξω από την πόλη, κάτι που φαίνεται να αποτελεί αγαπημένη της συνήθεια σε κάθε προορισμό.