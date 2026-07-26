Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε, όπως αποκάλυψε μέσα από τις αναρτήσεις της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στη Μύκονο με την παρέα της, προκειμένου να περάσει λίγες στιγμές διασκέδασης και χαλάρωσης. Μάλιστα, η influencer και επιχειρηματίας θέλησε να μοιραστεί με το κοινό της το πανάκριβο ξενοδοχείο που επέλεξε μαζί με τους φίλους της για να περάσει τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για ένα χλιδάτο κατάλυμα, το οποίο η ίδια χαρακτηρίζει ως «παράδεισο».

Όπως έκανε γνωστό η Ιωάννα Τούνη μέσα από τα social media, επέλεξε για τις καλοκαιρινές διακοπές της στο νησί των ανέμων να μείνει στο Absolute Mykonos Suites & More, ένα από τα ακριβότερα καταλύματα της Μυκόνου. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων που βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή τοποθεσία, μόλις 2-5 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Χώρας. Συνδυάζει την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη σύγχρονη πολυτέλεια, προσφέροντας πανοραμική θέα στο Αιγαίο Πέλαγος.

Διαθέτει εντυπωσιακή infinity pool με ενσωματωμένα κρεβάτια μέσα στο νερό και wet bar για κοκτέιλ στο ηλιοβασίλεμα, πλήρως εξοπλισμένο spa που προσφέρει χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο και περιποιήσεις μασάζ ενώ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 32-36 κομψές σουίτες με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα, μερικές εκ των οποίων διαθέτουν ιδιωτικό τζακούζι ή καθιστικό.

Σύμφωνα με τις εφαρμογές αναζήτησης καταλυμάτων, η διανυκτέρευση στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο κυμαίνεται στα 800-900 ευρώ, ενώ οι τιμές διαφέρουν ανάλογα την εποχή και τις ημέρες παραμονής. Η Μύκονος συνεχίζει να αποτελεί τον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό της εγχώριας σόουμπιζ, με δεκάδες γνωστά πρόσωπα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους στο «νησί των ανέμων».

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η σπόντα της σε ερώτηση για τη Ρία Ελληνίδου και τον Δημήτρη Αλεξάνδρου