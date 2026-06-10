Η Ιωάννα Τούνη απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στη Νάξο, και παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, καθώς μοιράζεται καθημερινά στιγμές από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Μια από τις αναρτήσεις που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ήταν η νέα φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στην οποία ποζάρει μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Στο στιγμιότυπο, η γνωστή influencer βρίσκεται στην αγκαλιά του, ενώ συνόδευσε την ανάρτηση με ένα emoji καρδιάς.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους στο νησί.

Το τελευταίο διάστημα, οι κοινές εμφανίσεις τους έχουν πυκνώσει, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τραβώντας την προσοχή των ακολούθων τους.

Δείτε το νέο καρέ:

govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Απόδραση με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο – Η luxury βίλα που μένουν