Σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για την Ιωάννα Τούνη, καθώς το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα στο Παρίσι έγινε πραγματικότητα.

Το Fat Rat, το croissant bar που δημιούργησε μαζί με την ξαδέλφη της, άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο κοινό την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Το νέο κατάστημα βρίσκεται στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας και ήδη από τις πρώτες ώρες λειτουργίας του συγκέντρωσε αρκετό κόσμο.

Παράλληλα, οι πρώτες εικόνες από το εσωτερικό του και την κίνηση στο μαγαζί άρχισαν να κάνουν τον γύρο των social media.

Η Ιωάννα Τούνη έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε αρκετά επιχειρηματικά projects, όμως αυτή τη φορά το εγχείρημά της είναι διαφορετικό.

Το Fat Rat βρίσκεται στη 23 Rue Turgot, στο 9ο διαμέρισμα και η πρώτη ημέρα λειτουργίας του αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη δοκιμή για το νέο εγχείρημα.

Από τις πρώτες επισκέπτριες ήταν και μία Ελληνίδα που βρίσκεται στο Παρίσι. Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, έδειξε την εμπειρία της από το νέο κατάστημα, εκφράζοντας θετικές εντυπώσεις τόσο για τα γλυκά, όσο και για τον χώρο.

Στα πλάνα ξεχωρίζει η μοντέρνα αισθητική του καταστήματος, με ιδιαίτερη προσοχή στη διακόσμηση και στις λεπτομέρειες.

Οι βιτρίνες με τα κρουασάν και οι διαφορετικές γεύσεις είναι από τα στοιχεία που τραβούν αμέσως την προσοχή, ενώ συνολικά ο χώρος έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ταιριάζει απόλυτα στο ύφος του brand και στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δέσποινα Γιαννακίδου (@despoina_giannakidoy)

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