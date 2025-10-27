Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μετά τη σύντομη επίσκεψή της στην Αθήνα για τη βάφτιση της βαφτιστήρας της, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, καθώς την Κυριακή 26 Οκτωβρίου γιόρταζε ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης.

Η γνωστή influencer ετοίμασε μια ιδιαίτερη βραδιά για τον αγαπημένο της, τον οποίο αποκαλεί χαϊδευτικά «Ρόμπι».

Όπως αποκάλυψε στα Instagram Stories της, ετοιμάστηκε για ένα dinner date προκειμένου να γιορτάσουν μαζί την ημέρα του Αγίου Δημητρίου.

«Σήμερα είναι του Αγίου Δημητρίου, γιορτάζει ο Δημήτρης… Ετοιμάζομαι για dinner date!» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά το ρομαντικό δείπνο, το ζευγάρι συνέχισε τη βραδιά διασκεδάζοντας στο μαγαζί του επιχειρηματία στην Τούμπα, όπου ακολούθησε ένα ξέφρενο πάρτι με φίλους και γνωστούς.

Η Ιωάννα Τούνη έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση της, αποκαλύπτοντας πως με τον Δημήτρη υπήρξαν ζευγάρι πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

«Είναι ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν γίνω “διάσημη και πλούσια”. Είναι ένας υπέροχος, δοτικός και έξυπνος άνθρωπος, που με φροντίζει και με αγαπά γι’ αυτό που είμαι – η Ιωάννα, όχι η J. Touni», είχε δηλώσει πρόσφατα, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για τη νέα αυτή σχέση.

Govastiletto.gr – Ιωάννα Τούνη: Η τεράστια ανθοδέσμη – έκπληξη από τον Ρόμπι που της άλλαξε τη μέρα