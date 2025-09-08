Η Ιωάννα Τούνη, τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνει χρόνο μόνη της στη Θεσσαλονίκη με τους φίλους της καθώς ο γιος της, που έχει αποκτήσει μαζί με τον πρώην σύντροφό της, Δημήτρη Αλεξάνδρου, βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του στην Αθήνα. Μάλιστα, η απουσία του θα είναι μεγάλη φέτος από το σπίτι της influencer, καθώς ο μικρός Πάρης ξεκινάει σχολείο στην πρωτεύουσα και όχι στην πόλη της μητέρας του όπως είχε συμβεί πέρυσι.

