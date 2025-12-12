Νέο γύρο αντιπαράθεσης άνοιξε η Ιωάννα Τούνη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του ίδιου στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Η influencer, που αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Μεξικό, ανήρτησε νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο απαντά εκτενώς σε όσα ειπώθηκαν δημόσια για εκείνη και τον γιο τους, Πάρη.

Η Ιωάννα Τούνη εξήγησε πως δεν επιδίωξε η ίδια να εκθέσει δημόσια ζητήματα που αφορούν το παιδί τους, όμως θεώρησε πως έπρεπε να απαντήσει σε όσα ανέφερε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Δεν είχα πρόθεση να μιλήσω δημόσια – Με αναγκάζει η αναλήθεια».

«Όταν κάποιος βγαίνει δημόσια και μιλάει για εμένα και το παιδί μου λέγοντας πράγματα που δεν ισχύουν, αν δεν βγω να τα διαψεύσω, ποιος θα το κάνει; Έχω μάθει να προστατεύω την αλήθεια, δεν μου αρέσουν τα ψέματα», τόνισε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα λεγόμενα του πρώην συντρόφου της περί “συναινετικής συνεπιμέλειας”: «Δεν ισχύει ότι έχουμε το παιδί 15 μέρες ο καθένας. Ο Πάρης πηγαίνει 10 ημέρες τον μήνα στην Αθήνα, μέχρι να γίνει 4 ετών και να παραμείνει μόνιμα Θεσσαλονίκη λόγω σχολείου. Τον πηγαίνω εγώ με δικά μου έξοδα και τον παραλαμβάνω μετά από 10 ημέρες».

Παράλληλα, διέψευσε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία μεταξύ της ίδιας και του Δημήτρη Αλεξάνδρου: «Δεν μιλάμε καθόλου. Η μόνη μου επικοινωνία είναι με τον Πάρη μέσω βιντεοκλήσεων».

Η influencer αντέδρασε και στη δήλωση ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου «τη στήριξε» σε δικαστικές διαδικασίες: «Δεν με έχει στηρίξει ποτέ σε κανένα δικαστήριο – ούτε όταν ήμασταν μαζί. Αν ήθελε να με στηρίξει, θα με έπαιρνε ένα τηλέφωνο, δεν θα έκανε μια δημόσια ανάρτηση για το θεαθήναι».

Η Ιωάννα Τούνη σχολίασε και την τηλεοπτική αναφορά ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου “τα καταφέρνει μόνος του”, χωρίς πολλές οικιακές βοηθούς.

«Ο Πάρης στην Αθήνα μεγαλώνει με μια Μπαλινέζα – μια πάρα πολύ καλή και γλυκιά κυρία. Δεν θα κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος. Αυτό όμως είναι η αλήθεια. Αν βγαίνουμε δημόσια και παίρνουμε εύσημα, ας λέμε τουλάχιστον τα πραγματικά δεδομένα».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Τούνη υπογράμμισε ότι η δημόσια τοποθέτησή της έγινε αποκλειστικά για λόγους διαφάνειας: «Δεν θα δεχτώ να χτίζεται ένας ψεύτικος κόσμος γύρω από το παιδί μου. Δεν θα μάθει ότι είναι οκ να λέμε ψέματα. Οφείλω να αποκαθιστώ την πραγματικότητα, έστω κι αν πολλές φορές με τρώει το άδικο».

@j.touni Όπως κάνω πάντα λοιπόν, όταν βγαίνει οποιοσδήποτε δημόσια να πει ψέματα που αφορούν εμένα ή το παιδί μου…. Εγώ θα απαντάω με αλήθεια! ♬ original sound – Ioanna Touni

Govastiletto.gr – Δημήτρης Αλεξάνδρου: Απαντά στην Ιωάννα Τούνη μετά την ανάρτηση και τα σχόλιά της – «Με ενδιαφέρει μόνο ο Πάρης»