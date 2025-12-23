Πουλώντας προσωπικά τους είδη σε συμβολικές τιμές για φιλανθρωπικό σκοπό, η Ιωάννα Τούνη, η Στέλλα Πάσσαρη και η Έφη Γκούτα ένωσαν τις δυνάμεις τους και μίλησαν στο STAR για την πρωτοβουλία τους.

Βέβαια, η δημοσιογράφος δεν γινόταν να μην ρωτήσει την Ιωάννα Τούνη για τον γιο της, Πάρη, ο οποίος θα περάσει τα φετινά Χριστούγεννα του με την μαμά του στη Θεσσαλονίκη.

«Ο μικρός είναι σπίτι. Τα Χριστούγεννα θα τα περάσουμε εμείς, θα πούμε και τα κάλαντα ελπίζω», είπε η επιχειρηματίας και influencer.

Την ώρα που ο μικρός Πάρης βρίσκεται αυτές τις ημέρες με τη μητέρα του, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε μια ανάρτηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, στέλνοντας το δικό του μήνυμα μέσα από τα social media.

Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα οι δύο πρώην σύντροφοι έχουν ανταλλάξει αιχμηρές τοποθετήσεις μέσω διαδικτύου, με φόντο τη συνεπιμέλεια του παιδιού τους αλλά και τη στήριξη που της παρείχε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στην υπόθεση του revenge porn. Οι δημόσιοι χαρακτηρισμοί και οι αναφορές στην προσωπική τους ζωή άνοιξαν ξανά τη συζήτηση, με την Ιωάννα Τούνη να απαντά μέχρι σήμερα σε σχόλια.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου επέλεξε να μη μπει σε νέα αντιπαράθεση. Αντίθετα, ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες με τον γιο του Πάρη, στιγμές γεμάτες τρυφερότητα και ηρεμία, συνοδεύοντάς τες με ένα μήνυμα που πολλοί ερμήνευσαν ως απάντηση σε όσα προηγήθηκαν.

«Σπείρε αγάπη και ας μη θερίσεις… Έτσι, για να μοσχοβολάει ο τόπος…», έγραψε χαρακτηριστικά, χωρίς να κάνει καμία άμεση αναφορά ούτε στην Ιωάννα Τούνη ούτε στη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση.

